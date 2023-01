Peligrosa cita a ciegas: drogó a mujer, la golpeó brutalmente e intentó abusarla

La víctima asegura que el sujeto, a quien conoció por internet, le ofreció un jugo de tomate de árbol y desde ahí no recuerda más.

De acuerdo con la mujer, estuvieron durante ocho días conversando y él “me brindó toda la seguridad. Incluso el día que concretamos la cita no dudé en absolutamente nada”.

Entonces se encontraron en un barrio del sur de Bogotá: “Entablamos una conversación, me ofrece un jugo de tomate de árbol, me lo tomo, no le pongo ningún problema. Ahí ya no recuerdo absolutamente nada, sino ya cuando estoy en sala de urgencias”.

Agrega que la hallaron gracias a la denuncia de vecinos del sector y que estaba sin blusa.

Ricardo Burgos, abogado penalista que conoce el caso, afirma que el agresor se encuentra trabajando y denuncia negligencia de la Fiscalía.