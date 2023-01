Peñalosa aclara polémica declaración y afirma que “no habrá nuevo peaje” en entrada norte de Bogotá

Aseguró que la intención es aumentar tarifas y explicó por qué es necesario hacerlo. El alcalde de Chía pidió una mesa de diálogo para discutir esta medida.

Entretanto, habitantes de Chía llamaron a manifestarse el sábado en contra del eventual incremento. “No queremos el alza del peaje”, dijeron.



Y es que el alcalde Enrique Peñalosa sorprendió con esta declaración durante un taller Construyendo País del sábado pasado: "Lo que nosotros proponemos es urgente. Para beneficio de los ciudadanos de Chía, de Cajicá, los de Sopó -que están sobre el eje de la carretera central- de Tocancipá y los de Bogotá es necesario poner un peaje adicional. Si no, no se puede hacer la vía, tan sencillo como eso".

Luego aclaró: "Entendieron aparentemente que se trata de instalar otro peaje. No, se trata simplemente que en el que ya existe se haga un reajuste, que todavía no se ha definido, pero que puede ser alrededor de los $3.400. Entre más pronto se cobre, puede ser un poco menor”.

Por su parte, Juan Pablo Bocarejo, secretario de Movilidad, explicó que se busca ampliar la carrera Séptima, del Codito hacia el norte, y la autopista Norte desde la 193 al peaje.

