Peñalosa restringe concentraciones en la Plaza de Bolívar por montaje de adornos navideños

A partir del lunes, no se podrán realizar manifestaciones en este lugar, uno de los principales puntos de encuentro del paro nacional. Hay polémica.

“Como va a estar la plaza ocupada con las obras de instalación de esta iluminación, no se podrán tener allí manifestaciones masivas ni conciertos masivos. Si hay algún tipo de expresión ciudadana, tendrá que tener lugar en otra parte”, aseguró el alcalde Enrique Peñalosa.

Promotores del paro nacional calificaron este anuncio como un abuso de poder y una clara expresión de malestar por las protestas.

“Es muy lamentable que Peñalosa quiera, mediante esta medida, evitar que nos movilicemos a la Plaza de Bolívar. Es una forma de coartar nuestro derecho a la protesta social, y tiene una segunda intención: blindar al poder político”, sostuvo Daniela Álvarez Gallo, líder estudiantil de la Universidad de los Andes.

Aún no se sabe qué pasara con las concentraciones que se tenían programadas para la próxima semana en este lugar.



