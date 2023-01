“Pensamos que se iba a tirar del balcón”: testigo que vio a Rafael Uribe el día que mató a Yuliana

“No decía nada, gritaba y se cogía la cabeza”, añadió la mujer. También dio su versión el esposo de Catalina Uribe, hermana del confeso asesino.

Se siguen conociendo detalles del crimen que estremeció a Colombia el 4 de diciembre de 2016, el de la pequeña Yuliana Samboní a manos de Rafael Uribe Noguera. Este jueves, durante el juicio contra los hermanos Francisco y Catalina Uribe Noguera, por presuntamente haber encubierto el asesinato, declararon varias personas.

Uno de los testimonios es el de Ninni Johana Ruiz, testigo de los hechos y quien asegura haber visto al criminal en el balcón de su apartamento, en el edificio EQUUS 66, lugar donde fue encontrado el cuerpo sin vida de la niña de 9 años.

La señora contó cómo los gritos de Rafael interrumpieron la tranquilidad de los residentes de la edificación: “Estábamos nosotros en la calle, porque estaba con mis tres hijas, salió Rafael al balcón por la parte de la calle, salió a gritar, gritaba desesperado… no decía nada, gritaba y se cogía la cabeza. Nosotros pensamos que él se iba a tirar del balcón”.

Otra que declaró fue la esposa de Francisco Uribe Noguera, Laura Arboleda. Sostuvo que recibió una llamada de las autoridades en la que le decían que su vehículo estaba implicado en el secuestro de una niña. Horas después confirmaron que Rafael tenía algo qué ver y que su esposo ya había encontrado a su hermano. Laura les dijo a las autoridades que Rafael había aparecido en lamentable estado de salud: "'señora Laura, ¿qué más sabemos?', le dije no sé (a una investigadora). Me cogió la mano y me dijo: 'señora Laura, la niña no aparece, estamos en un caso muy delicado, es una niña chiquita', y yo le dije: 'mire, ellos están yendo para la (clínica) Monserrat'. Entonces ella me cogió la mano y me dijo 'que Dios la bendiga'". Por su parte, Martha Yolanda Rojas, una de las familiares del vigilante Fernando Merchán, quien el día de los hechos custodiaba el edificio Equus donde murió la niña y el cual se suicidó posteriormente, les contó a sus familiares que le había extrañado que Rafael Uribe Noguera había parqueado su carro en el sótano y no donde habitualmente lo estacionaba. Pero además narró: "él (Rafael Uribe) siempre le dijo a Fernando que no quería ser molestado en su apartamento, que nadie estaba autorizado para ingresar al apartamento". Otra de las testigos de la defensa de los hermanos Uribe Noguera afirmó que había observado cómo Catalina y Fernando Merchán discutían porque él no la dejaba entrar. Entre tanto, el esposo de Catalina Uribe Noguera, Jorge Luis Helo, señaló que ella había podido ingresar al apartamento a donde habían llegado con su hermano Francisco, quien tuvo que trepar un muro para ingresar al apartamento donde Rafael se escondía con el cuerpo de la niña Yuliana Samboní. El cuñado de Rafael Uribe Noguera explicó que "hacia las 4:30 de la tarde, más o menos, Catalina me llama diciendo que está en la puerta del apartamento 603 del Equus 66 y que está oyendo que Francisco y Rafael están gritando. Catalina está muy angustiada, está llorando, está gritando, está golpeando y hasta ahí llega la llamada". Finalmente, dice el esposo de Catalina que, estando en la clínica Navarra, el Gaula les contó que al parecer la niña estaba muerta, pero fue hasta cerca de la medianoche que una llamada les confirmó que Rafael había asesinado a la pequeña de 9 años. Este viernes el turno para testificar será de los propios investigados, Catalina y Francisco, quienes declararán e intentarán demostrar su inocencia en los delitos relacionados a ocultamiento de pruebas.