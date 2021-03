“Perdóneme, señora Doris”: hombre confesó que estranguló a su pareja en Bogotá

Doris Fernanda Ciro es la madre de Evelyn Paola Carrillo, reciente víctima de feminicidio en Bogotá.

"Evelyn era una niña muy alegre, muy jovial todo el tiempo y últimamente la notamos totalmente aislada, triste", aseguró Doris.

Evelyn, una ingeniera de 29 años de edad, vivía junto a su pareja sentimental en el mismo edificio de su mamá, quien en la madrugada del domingo 21 de febrero se alertó por unas manchas de sangre en la entrada del apartamento de su hija.

"La llamé a su celular personal y estaba apagado, y vi más sangre en frente del domicilio. Me preocupé mucho más, llamé al teléfono de Hugo y me respondió. Yo le dije ‘¿dónde está?’, y él me dijo: ‘perdóneme, señora Doris’. Entonces, yo le pregunté ‘¿usted mató a mi hija?, y colgó el teléfono", afirmó.

Luego de que Doris encontrara el cuerpo de su hija, el hombre huyó hacia Flandes, Tolima, y al día siguiente se presentó ante las autoridades. Durante la audiencia de imputación de cargos, la fiscal del caso describió los hechos.

"Le había comentado a su pareja sentimental que él quería regalarle unos patines a su hija, pero entonces sostienen una discusión, porque la pareja al parecer no estaba de acuerdo, porque tenían problemas económicos, y, en medio de los hechos, esta persona decide estrangularla, rodeando su cuello con su brazo, ocasionándole la muerte", señaló la funcionaria.

Posteriormente, la juez de control de garantías se dirige hacia el hombre de la siguiente manera:

“El juzgado procede a preguntarle a usted, señor Hugo Andrey Rojas Nieto, si usted acepta sí o no este delito o cargo que le imputó la señora fiscal en esta audiencia preliminar”.

A lo que el sujeto responde: “Sí, señora”.

Sin embargo, para dictar una medida de aseguramiento no es suficiente con la confesión del imputado, puesto que la Fiscalía debe soportarlo con los debidos argumentos jurídicos, situación que para la juez no se cumplió.

Por lo tanto, la administradora de justicia se abstuvo de imponer la medida y el hombre quedó en libertad, mientras es programada la audiencia para dictarle su sentencia.

“Una decisión que en realidad no entiendo por qué, después de que él confesó que había cometido el crimen de mi hija, no entiendo por qué está libre en estos momentos", señaló Doris, al concluir que “este dolor tan grande” no quiere que se repita “ni que nadie más lo viva".