Periodista casi es linchado por sus propios vecinos en medio del pánico colectivo que se tomó Bogotá

Grababa la golpiza que una turba le propinaba a varios jóvenes en El Salitre, tras el inicio del toque de queda, y terminó arrodillado, ultrajado y amenazado.

Ronny Suárez, periodista del diario El Tiempo, asegura que vivió uno de los peores días de su vida por cuenta del pánico colectivo que se desató en Bogotá luego de que se propagara el rumor de que hordas de bandidos iban a meterse en conjuntos residenciales.

El comunicador regresaba hacia su apartamento cuando vio cómo varios muchachos estaban siendo agredidos por un numeroso grupo de vecinos.

"Saqué el celular y empecé a grabar, diciendo que era prensa, identificándome en todo momento. Eran dos o tres pelados, y unas treinta personas dándole con todo a esos pobres chinos, que eran como su hermano, como sus primos, gente que no tenía un arma, gente que no tenía nada, simplemente la sospecha y la mala fortuna de estar en el lugar menos indicado, tal vez como yo”, relata el comunicador.

Y agrega: “Cuando me vieron que estaba grabando, y a pesar de identificarme como periodista, me empezaron a atacar. Era gente del barrio, era seguramente gente como ustedes, como sus tías (…) me golpearon la cabeza, el estómago, me hicieron arrodillar. Yo decía que era periodista, que era vecino del barrio, que ya me iba. Me tiraron el celular al piso y me hicieron borrar los videos que había grabado. Eran 30 personas encima mío y yo arrodillado, con una amenaza de linchamiento. Al final, me dejaron ir, con amenazas por supuesto, que no me querían volver a ver por ahí".



Este es el relato completo de Ronny Suárez:

En Bogotá no hubo toque de queda ni cordura, ni razón. La ciudad ardió en caos y mucha gente sufrió. Por poco soy linchado por mis propios vecinos. Y pienso en cuánta gente murió por esta locura.



Va la peor historia de mi vida en este hilo.#ReportoEnCity @ELTIEMPO @FLIP_org pic.twitter.com/YEQczyLddr — Ronny Suárez Celemín (@RonnySuarez_) November 23, 2019

Aún no está claro si la ola de pánico que se extendió por varios puntos de Bogotá fue un acto coordinado o si se trató de un hecho esporádico .



