Periodista de Noticias Caracol, víctima de robo: le habrían administrado escopolamina en un taxi

Un periodista de Noticias Caracol fue víctima de robo luego de tomar un taxi donde le habrían administrado escopolamina. El comunicador que ha denunciado hechos de inseguridad en Bogotá perdió información sensible y elementos personales.

Tras departir en la zona rosa de la capital, Héctor Rojas tomó un taxi en la carrera 13 con calle 83 para volver a su casa pasadas las 11:00 p.m. y, cuenta, minutos después de subir al vehículo quedó completamente desorientado. Lo siguiente que recuerda es que un sujeto lo sacudía con fuerza para bajarlo del carro.

“El tipo me estaba sujetando y me está empujando y me decía la plata, la plata, la plata, la billetera, usted tiene la billetera de la plata escondida. Totalmente desorientado me doy cuenta de que he sido víctima de robo, trato de identificar dónde estoy, me doy cuenta de que estoy en un taxi y miro la placa que está en una de las puertas”, relata el periodista.

Tras descender del vehículo, pidió ayuda a unas personas que estaban muy cerca: “llego donde ellas pidiéndoles que anoten el número, una señora saca un cuaderno anota la placa que le doy rompe el papelito y me lo da”.

Aún confundido, tomó otro taxi para regresar a su casa y fue por urgencias al hospital.

“Me hace los chequeos, me hacen pruebas de toxicología y después de un rato determinan que efectivamente a mí me dieron alguna sustancia por inhalación”, comenta.

Una de las personas que lo acompañó esa noche tomó una foto del vehículo que lo transportaba, donde quedaron registradas las placas del vehículo y que coinciden con las que él recordó: VEQ940.

“Me robaron los dos celulares, el reloj, la maleta con todos sus implementos que son cargadores, audífonos, discos que hacen parte de nuestro trabajo, información sensible por nuestra labor periodística”, puntualiza el comunicador.

Noticias Caracol conoció que durante este fin de semana se han registrado al menos 5 denuncias de víctimas por esta modalidad de hurto.