Permisos para reiniciar labores están demorados, advierten comerciantes y empresarios de Bogotá

Sandra Cepeda, propietaria de una lavandería, aseguró que “desde el mismo momento que la alcaldesa dijo que teníamos que llenar un permiso yo comencé a hacer todo el procedimiento y, hasta el día de hoy, no he tenido una respuesta y sigo con mi local cerrado”.

Los comerciantes esperan ese primer permiso para continuar con el proceso de elaborar los protocolos de bioseguridad, pero la respuesta, en muchos casos, no llega.

Para Alejandra Osorio, subdirectora ejecutiva de Acopi Bogotá, se debe continuar apoyando a las empresas de menor tamaño en los procesos de reactivación económica. Añadió que “las localidades que más se han registrado hasta la fecha con certificaciones ya aprobadas de protocolos de bioseguridad son Barrios Unidos, Mártires, Engativá, Kennedy, Suba y Puente Aranda”.

Según la Alcaldía de Bogotá a la fecha se han inscrito en la página 39.431 empresas que ha solicitado la reactivación económica.

Claudia López aseveró que “hemos recibido y trabajado con los gremios para asegurar que esto se pueda hacer bien, pero necesitamos la colaboración del registro, de cumplimiento de medidas de bioseguridad de los horarios y del reporte diario de personas que pueda tener algún síntoma”.

Los comerciantes piden a la alcaldía que agilice las respuestas de las solicitudes para que quienes están autorizados por el gobierno nacional puedan volver a tener ingresos y generar empleo.