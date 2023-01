Perrita fue amarrada a una puerta: dejaron una carta explicando por qué la abandonaban

Su primera dueña la había dado en adopción a una persona que, por la situación económica, decidió devolverla dejándola tirada en la calle.

Cuando la señora abrió el portón de su casa, se dio cuenta que estaba allí la mascota y, junto a ella, la siguiente carta:

“Empiezo por disculparme por no poder cumplir con nuestro acuerdo, en el cual yo me comprometía a cuidar de esta cachorrita que he nombrado Chi desde el día que me la diste.

Lo siento muy sinceramente, pero mi situación económica ha desmejorado bastante a raíz de la actual situación que se vive a nivel global. Dicho esto, te cuento que me iré de la ciudad apenas pueda y debido a esto no puedo hacerme cargo de la pequeña. No puedo llevármela conmigo y no puedo darle los cuidados que ella necesita.

Por eso te dejo en tu entrada, con esta carta, con su cama y sus juguetes, Lamento mucho que debas pasar por esta situación, pero espero que me puedas comprender. He aquí todas mis explicaciones, no es necesario que me escribas o me llames.

Cuida bien a Chi. Yo lo he intentado hacer de la mejor manera que he podido, y al verme al borde te cedo esta carga, con la que no puedo más. Muchas gracias”.

La Policía ambiental conoció el caso y uno de sus miembros, conmovido con Chi, decidió llevarla a su casa para brindarle el calor de hogar.

Como este, ya son 800 los animales rescatados que han sido abandonados o víctimas de distintos tipos de maltrato en la cuarentena por el coronavirus.

Situación de maltrato físico, abandono en balcones, animales sin comida o dejados en bodegas son algunas de las situaciones que se han reportado.

Las autoridades recalcan que quien sea sorprendidos maltratando animales serán capturados y llevados ante la Fiscalía, pues esto es delito.

Si usted es testigo de un caso de maltrato animal puede denunciarlo a la línea 123.