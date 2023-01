Perro hirió en la cara a niña de 3 años y el dueño se niega a responder

Denuncian que animal y otros dos como él, de raza potencialmente peligrosa, siguen sueltos en el sur de Bogotá. La menor podría necesitar cirugía reconstructiva.

El hecho se registró el fin de semana en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá.

Esteban Torres, papá de la menor de edad atacada, contó que el perro se lanzó primero sobre su mascota, a la que logró salvar porque un vecino lo ayudó.

Cuando dejó libre al animal agresor “pasa el perro y se me lleva la niña en la boca”, causándole graves heridas en la cara, detalló.

Además de que tuvo dificultad para conseguir en el servicio de urgencias un cirujano que tratara las heridas de su hija de 3 años, el dueño del can que la atacó no quiere hacerse responsable de lo que ocurrió, denunció Esteban.

“El señor vive a dos cuadras de la casa y no ha ido ni siquiera a preguntar cómo está la niña. Él simplemente dice que él no responde, que el perro no es de él”, afirmó el papá de la víctima.

El perro anda suelto por el sector junto a otros dos animales del mismo tipo, dice la comunidad, porque supuestamente custodian unos caballos.