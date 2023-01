Persiguió y arrolló a motociclista porque le pegó a su camioneta por detrás

La víctima, que sufrió múltiples fracturas, admite su culpa pero dice que “no era para tanto”. Nada se sabe del atarbán. Sucedió en Bogotá.

“Veníamos por la carrera 30, sin culpa le toqué la parte de atrás del vehículo. Más adelantico fui a frenar a ver qué pasó y el señor aceleró, casi me atropella. Luego me persiguió varias cuadras y me echó el carro encima”, narró Eduardo Morales.



El motociclista sufrió fracturas de tibia, peroné y fémur derecho. Una cámara de seguridad registró lo sucedido.

Familiares piden al conductor de la camioneta que suministre su SOAT para poder darle los cuidados necesarios a Morales.