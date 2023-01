Pervertido en moto le tocó la cola cuando iba en bicicleta, la hizo caer y le causó grave accidente

Sufrió una lesión en el codo y fuertes golpes en el rostro, por lo que le dieron 45 días de incapacidad. Le ocurrió en una ciclorruta de Bosa.

Un doble drama sufrió esta mujer por cuenta del depravado, pues además del acoso al que fue sometido, cayó aparatosamente tras ser tumbada de la cicla.

“Cuando yo volteo sentí que me cogieron muy duro la cola, me arrastraron (empujaron) como seis árboles a la velocidad de la moto y me empujaron hacia el andén, la cicla frena y automáticamente yo salgo volando”, relató.

Además de hacer la denuncia a las autoridades, la víctima contó su caso en redes sociales y se encontró con la desagradable noticia de que no es la única que ha sufrido este calvario: “muchas personas han publicado que pasan motociclistas, las acosan sexualmente, las agreden, las manosean y siguen derecho”.

Ahora espera que le hagan seguimiento a su caso para que el responsable pague por lo que hizo y que no haya otras mujeres violentadas.