Pese a afectación económica, comerciantes se mostraron de acuerdo con sugerencias para Halloween

Un anuncio de la Alcaldía de Bogotá generó preocupación entre los comerciantes, que pese a los estragos económicos que les causará, dijeron que respaldan las directrices para que el día de Halloween sea celebrado en las casas.

Los disfraces, la creatividad y las máscaras, que otrora fueron el blanco de miles de miradas, esta vez podrían pasar al olvido.

“Esta temporada de Halloween está suavecito, porque con la pandemia se jodió todo el comercio, para todo el tema de disfraces, máscaras a la venta al 50%”, dijo el comerciante Jhon Mora Galindo.

Al temor de muchos ciudadanos a un posible contagio, se sumó el llamado del Distrito para no celebrar como es habitual la noche de los dulces.

“Va a ser un Halloween en casa. Los niños no van a salir a las calles ni a los centros comerciales a pedir dulces porque no es seguro, no es bioseguro para los niños ni para los padres, por eso este año el Halloween se celebra en casa”, aseguró Claudia López, la alcaldesa de Bogotá.

Más que una imposición o medidas de obligatorio cumplimiento, es un llamado a la conciencia de la cultura ciudadana.

“La alcaldesa sugiere, no es obligatorio, no va a haber sanciones, está apelando a la conciencia de la gente y a la cultura ciudadana para que no vaya a haber aglomeraciones”, indicó el infectólogo de la Universidad Manuela Beltrán Leonard Maiguel.

Desde ya y de manera voluntaria se sumaron comerciantes y representantes de centros comerciales, quienes anunciaron que no habrá actividades programadas para esta fecha.

“No se harán eventos precisamente para evitar la aglomeración de personas, será restringida la entrega de dulces en los pasillos y en las tiendas de los centros comerciales, se restringirá el ingreso de personas que estén utilizando máscara, precisamente para tener un control del tapabocas”, explicó Carlos Betancourt, presidente de la Asociación de Centros Comerciales.

Y Juan Esteban Orrego, director de Fenalco para Bogotá y Cundinamarca, propuso una especie de alternancia en la celebración para evitar aglomeraciones.

“Celebremos el Halloween desde ya, todo este fin de semana, toda la semana entrante y la próxima semana, así los niños van a poder celebrar y evitar aglomeraciones”, propuso.