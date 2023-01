Pese a espaldarazo de Duque, en el Concejo de Bogotá cuestionan el metro de Peñalosa

El gerente del proyecto y la secretaria de Hacienda responderán preguntas de ediles en un candente debate. Alcalde dice que enemigos no frenarán construcción.

El martes, el Gobierno Nacional garantizó la financiación de las troncales alimentadoras de las avenidas 68 y Ciudad de Cali, con 5 billones de pesos, y según el alcalde Enrique Peñalosa su construcción iniciará en el primer semestre de 2019.

“La troncal avenida ciudad de Cali es muy importante porque va a permitir que los habitantes de Soacha lleguen por el lado de Ciudad Verde, por la avenida Terreros, al metro”, destacó el mandatario.

El trazado de la primera línea del metro contempla unir la localidad de Bosa, en el suroccidente, con Chapinero, en el norte, a través de 15 estaciones en un recorrido de 30,58 kilómetros.

Sin embargo, desde el Concejo se hacen serios reparos a la forma como fue concebido el proyecto, su capacidad y sus costos.

“La ciudad no sabe esto cuánto va a costar, en cuánto nos va a endeudar, no le han contado la verdad a la cuidad de esto, qué impacto real va a tener en mover pasajeros en Bogotá”, sostuvo el edil Juan Carlos Flórez.

Peñalosa insiste en que quienes promueven el debate son los enemigos del metro.



Hay un club de enemigos del Metro...pero su ruido no pasará de ser solo eso. Nuestro Metro avanza muy bien!! Con el apoyo del Gobierno Nacional, de la banca internacional...y de los ciudadanos que prefieren las obras a la carreta. — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) September 11, 2018