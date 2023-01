Pese a este trino, concejala de Bogotá niega responsabilidad en ataques a ambulancias

Cristian Londoño, conductor de una de las 16 ambulancias que han sido atacadas en medio de las protestas en Bogotá , narró lo vivido el pasado sábado cerca de la medianoche, cuando desconocidos los detuvieron y abordaron en medio de una manifestación.

En el portal de Las Américas se habían reportado algunos manifestantes heridos que requerían con urgencia el traslado a un centro asistencial. De repente, como quedó registrado en algunos videos, el vehículo fue rodeado por decenas de personas que impidieron su avance.

“Ya nos habíamos encontrado con dos grupos de manifestantes que habían respetado por completo y nos habían permitido el paso, ya cuando nos acercamos a ese lugar nos abordan, nos cierran el paso, nos dicen que debemos regresar las ambulancias”, dijo el conductor.

Metros atrás, otro vehículo que también llegó a atender a los heridos era atacado y Cristian, como pudo, intentó echar reversa.

Otro vehículo que iba adelante aprovechó eso para salir del lugar y entonces esta ambulancia concentró la atención de los manifestantes.

(Puede ver: Policía fue atacado con una bomba molotov en Bogotá y resultó con graves quemaduras en la cara)

Varias personas empezaron a golpear el automotor y rodearlo.

Según Cristian, a quienes los atacaron les habían dicho que en la ambulancia “nosotros llevamos material para la Policía, que llevamos Policía del Esmad, en ese momento abrimos las puertas. La ambulancia ya había recibido un golpe con una piedra en el capó, por eso se decidió echar reversa, ellos se acercan con palos, con botellas rotas, con cuchillos”.

Los agresores inspeccionaron el carro, pero al no encontrar material bélico ni agentes en el interior “nos abren la cabina, nos empiezan a revisar los bolsillos, comienzan a decir que por favor entreguemos los objetos personales, a mi compañero le alcanzaron a robar unas cosas”, afirmó el conductor.

Gracias a la intervención de los jóvenes de primera línea la misión médica pudo salir del lugar. Sin embargo, uno de los tripulantes resultó herido.

Algunos señalan a la concejala Heidy Sánchez de haber incitado esos ataques por un trino que publicó en el que señalaba que tras requisar uno de estos vehículos “encontraron allí gases lacrimógenos para el Esmad en Portal Américas”.

¡Grave denuncia! @AlexaRochi__ señala que mientras están a la espera de una ambulancia para recoger los heridos, acaba de pasar una ambulancia que fue requisada y encontraron allí gases lacrimógenos para el ESMAD en Portal Américas. #ParoNacional23M pic.twitter.com/jHGvSePOoy — Heidy Sánchez Barreto 💛💚 (@heidy_up) May 23, 2021

Poco después denunció que supuestamente “las ambulancias están entregando a los heridos a las instalaciones del portal Américas a la Policía”.

Recibo información que las ambulancias están entregando a los heridos a las instalaciones del portal Americas a la Policía, al PMU de @LuisErnestoGL — Heidy Sánchez Barreto 💛💚 (@heidy_up) May 23, 2021

Tras lo ocurrido, la cabildante se defendió y afirmó que le “están endilgando una responsabilidad que no corresponde. Es decir, si yo digo por ejemplo hoy que se acabe el paro a mí no me van a hacer caso de que se acabe el paro, nosotros estamos haciendo un control y nuestro deber es denunciar lo que la comunidad nos pide también que denunciemos para que se tomen acciones inmediatas”.

Y es que, según la concejala, su intención era cuestionar a la administración Distrital sobre lo que estaba ocurriendo en el portal de Las Américas y que supuestamente verificaron esos hechos con otras fuentes de información.

“Nosotros lo que hacemos es contrastar con otra información de la comunidad que se encuentra allí y lo que hicimos fue en esta publicación también plantearlo a modo de pregunta para que precisamente la administración empiece a brindar una respuesta inmediata”, sostuvo.

La concejala también se negó a aceptar cualquier invitación del Distrito a hacer parte del PMU instalado en este sector porque “nos la hizo el secretario Luis Ernesto Gómez a quienes integramos la comisión de derechos humanos del Concejo de la ciudad, una notificación que nos llega a través de las redes sociales, o sea, no llamó a una sola persona de las que estábamos allí”.

El secretario de Salud, Alejandro Gómez, anunció acciones legales por estos hechos: “A todas las personas que están posicionadas como generadores o generadoras de opinión, un llamado a la responsabilidad. Por supuesto, tenemos que ser conscientes de lo que produce un mensaje de estos y la reproducción de un mensaje de estos sin confirmar también nos genera responsabilidad”.

El abogado Iván Cancino instó a realizar “por lo menos investigaciones de tipo disciplinario por parte de la Personería o la Procuraduría contra concejales o concejalas que hayan difundido mentiras”.

La concejala Sánchez afirmó que ha recibido amenazas.