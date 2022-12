Pese a medida de protección, hombre hirió a expareja y le prometió “terminar lo que inició”

Estefany Samacá dice que ha tenido que mudarse tres veces de ciudad intentando huir de su victimario, quien la atacó con bisturí y destornillador.

La madre de la mujer, Jenny Castro, afirma que la medida no sirve de nada porque la Policía dice que no puede hacer nada. “Hasta que el señor no la agreda, ellos no pueden hacer nada porque no pueden judicializarlo”, sostiene.

Reveló además, que el hombre se puso en contacto con allegados y les dijo que se entregaría el próximo martes “pero que primero terminaba con lo que había empezado”.

La joven, que se encuentra hospitalizada en Bogotá, pidió a las autoridades hacer algo mientras ella es dada de alta y puede instaurar la denuncia.

Ella pidió una orden de alejamiento hace 5 meses.