Pese a pruebas de la Fiscalía contra Yhonier Leal, defensa asegura que “acá no hay nada claro”

Se destaparon las cartas en la recta final del proceso de investigación por la muerte de Mauricio Leal. La Fiscalía solicitó 60 años de cárcel para Yhonier Leal, el principal sospechoso de la muerte del estilista y de su mamá, Marleny Hernández .



En la más reciente audiencia, Yhonier Leal se declaró inocente a pesar de que se le estaba ofreciendo una rebaja de la sexta parte de la pena si asumía los cargos.

Tras presentar la teoría del caso, la Fiscalía explicó que más allá de toda duda, Yhonier Leal es el responsable del doble homicidio.

La audiencia inició con la declaración de los testigos de la Fiscalía. Para el ente investigador, hay dos pruebas claras e irrefutables: las cámaras de seguridad de la casa de Mauricio Leal y las huellas en los rastros de sangre que dejó Yhonier.

“Al final de este largo juicio demostraremos que el único responsable, quien acabó con la vida de su hermano Mauricio Leal Hernández y de su propia madre, Marleny Hernández Tabares, es el señor Yhonier Rodolfo Leal Hernández”, exclamó el fiscal del caso, Mario Andrés Burgos.

La defensa de Leal insistió en su inocencia. “Acá no hay nada claro; que hay dos fallecidos, que no hay crimen perfecto, sí señor fiscal, estoy de acuerdo con usted, pero el responsable de esos homicidios no es la persona de Yhonier Leal”, manifestó Ana Julieth Velásquez, abogada del estilista.

Cabe aclarar que al inicio de todo el proceso investigativo, Yhonier Leal se había declarado culpable. No obstante, después sostuvo que había aceptado los cargos porque "tuvo presión". "Cuando sabes que eres inocente y te están tirando tan fuerte; cuando los medios, la prensa, el amarillismo, todo el mundo te tira tan fuerte, hay que aferrarse, tener mucha resistencia mental, orar mucho", dijo Yhonier, durante una entrevista con Noticias Caracol.

Añadió: "Si alguna vez dije que era culpable, ya lo sabe todo el mundo, me sentí presionado. Nadie se ha puesto en mis zapatos, nadie sabía cuál era mi problema en ese momento".

Ante las pruebas presentadas por la Fiscalía en su contra, el señalado indicó que “ellos están haciendo su trabajo y pues que lo hagan así, Dios que está arriba es el que sabe”.

Yhonier Leal, que permanece detenido en la cárcel La Picota de Bogotá, defiende su inocencia y será la justicia la que decida si es responsable del aberrante asesinato de sus familiares.

“Si me llegan a declarar culpable, que todo el mundo siga sabiendo que soy inocente”, apuntó.