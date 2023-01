Pese a restricción vehicular, calidad del aire en Bogotá no recobra niveles normales

Mientras que el alcalde Peñalosa asegura que pondrá en cintura a quienes contaminan, expertos sostienen que se necesitan soluciones de fondo.

Durante el primer día de aplicación de las medidas ambientales, donde cerca de 900 mil vehículos y 236 mil motocicletas salieron de circulación durante todo el día, aún los niveles de material particulado en el ambiente en Bogotá son mayoritariamente amarillos. Es decir, regulares, aunque en el sur de la capital una estación refleja niveles negativos.

“Es una alerta en condición naranja, que la calidad del aire es mala en este momento, el resto e Bogotá está en una condición regular, en la zona de La Candelaria tenemos una condición favorable”, explica Óscar Ducuara, subdirector de Calidad del Aire de la Secretaria de Ambiente.

Las autoridades han impuesto cerca de 226 comparendos, 122 a motociclistas y 104 a vehículos particulares por desacatar la restricción de pico y placa.

El alcalde Enrique Peñalosa insistió en que estas medidas son temporales y que están buscando alternativas para sustituir las tecnologías contaminantes.

Para Eduardo Behrentz, vicerrector de la Universidad de los Andes, la raíz de la contaminación en Bogotá son los vehículos de cargas pesada a diésel y fuentes industriales que no tienen control de emisiones y no los vehículos particulares.

“Eso es distraer el problema, la administración no debe ignorar la ciencia a la hora de hacer los diagnósticos o vamos a perpetuar el problema. Esto va a seguir pasando, se va seguir repitiendo, y va empeorar en el tiempo el nivel de las emergencias. ¿Por qué? porque no resolvemos las causas”, indica Behrentz.