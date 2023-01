Petro le pide al Congreso acabar las corridas de toros tras fallo de la Corte Constitucional

El tema de las corridas de toros en Bogotá vuelve al ruedo por cuenta de un fallo de la Corte Constitucional que señala que el Distrito ha incumplido una decisión en la que ordenó, desde 2013, que se dispusiera lo necesario para reanudar el espectáculo taurino en la plaza La Santamaría.



La corporación taurina que interpuso el recurso ante la Corte, en diálogo con el Canal Toros, dijo que el fallo es una garantía para los derechos de los aficionados de la fiesta brava.

“Restablece la actividad taurina en Bogotá, en La Santamaría, restablece la libertad taurina y ordena al Distrito reabrir el proceso licitatorio de manera inmediata y respetando la esencia de la fiesta”, indicó Felipe Negret, de la Corporación Taurina de Bogotá.

La senadora Andrea Padilla salió en defensa del Distrito, alegando que este sí cumplió y recordó que hay un proyecto de ley que está a solo dos debates de aprobarse para prohibir las corridas de toros.

“El IDRD abrió la licitación, esta quedó desierta porque lo hizo en cumplimiento de nuestro acuerdo 767 de 2020 que modificaba la práctica taurina, si se quiere, al prohibir matar a los animales como parte del espectáculo y usar instrumentos de tortura; por esta razón las licitaciones quedaron desiertas”, dijo Padilla.

Pero para otros este pronunciamiento de la Corte Constitucional es una garantía de derechos.

“Se espera garantizar el empleo, los ingresos, el respeto, una tradición. ¿Quién va a responder ahora por los daños económicos, por tantas familias que perdieron sus ingresos a raíz de la violación de la jurisprudencia?”, manifestó Christian Garcés, representante por el Centro Democrático.

Hasta el momento el Distrito no se ha pronunciado, ya que alega que no se la ha notificado, mientras que la Corte Constitucional señaló que esta orden no va en contra de que se realicen otro tipo de actividades culturales en la plaza.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro, quien en el 2013 como alcalde de Bogotá suspendió las corridas de toros en la capital, envió un mensaje al Legislativo.

“La sentencia de la Corte Constitucional sobre La Santamaría dice que el Congreso a través de la ley es la única entidad que puede suspender corridas en plazas de comprobadas tradición taurina. Le solicito al Congreso aprobar la ley para suspender todo espectáculo con maltrato animal", señaló el jefe de Estado en sus redes sociales.