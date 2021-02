Pico y placa Bogotá: horario y restricción para este 3 de febrero

Para este miércoles 3 de febrero, la restricción de pico y placa Bogotá aplica para los vehículos particulares cuya placa única termina en un número impar (1, 3, 5, 7, 9). Es importante tener en cuenta que los horarios de la restricción son desde las 6:00 a.m. hasta las 8:30 a.m., y entre las 3:00 p.m. y las 7:30 p.m. y esta medida no aplica los días sábados, domingos y festivos.

Las excepciones al pico y placa en Bogotá aplican para el personal de salud, los carros eléctricos e híbridos previamente inscritos ante la Secretaría de Movilidad y aquellos vehículos particulares que hayan pagado el valor de $2′066.200 por el llamado pico y placa solidario.