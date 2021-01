Pico y placa en Bogotá enero 2021

Aunque el 2020 representó varios cambios en la medida de pico y placa en Bogotá , la alcaldía confirmó que esta restricción seguirá sin modificaciones durante el primer semestre de 2021.

Así las cosas, carros particulares terminados en número par no podrán salir los días pares entre 6:00 a.m.- 8:30 a.m. y 3:00 p.m.- 7:30 p.m.

Particulares con placa terminada en impar no podrán salir los días impares entre 6:00 a.m.- 8:30 a.m. y 3:00 p.m.- 7:30 p.m.

Por evadir esta restricción, deberá pagar una multa de $447.000. y su vehículo será inmovilizado.

Se mantienen las excepciones para el personal de salud, carros eléctricos, híbridos o quienes estén pagando el pico y placa solidario.

Si tiene un vehículo distinto al particular, ojo a esta información.