¿Vuelve o no el pico y placa en Bogotá? Estos son los planes de la alcaldía

El pico y placa en Bogotá para vehículos particulares aún no tiene fecha de regreso, pero todo indica que funcionaría de lunes a sábado en estos horarios: 6:00 a.m. a 8:30 a.m. y 4:00 p.m. a 7:30 p.m.

Habría excepción de pico y placa en Bogotá tanto para vehículos particulares que lleven tres o más personas, así como el personal de salud.

También podrían quedar exentos de la medida quienes paguen $2.066.000 cada seis meses, correspondientes al pico y placa solidario. Además, tendrían que cumplir con trabajo social.

Desde el pasado 20 de marzo, cuando se hizo el simulacro de cuarentena para evitar la propagación del coronavirus, Bogotá no tiene restricción de pico y placa.

En varias oportunidades, la alcaldesa Claudia López argumentó que no volvía la medida, entre otras cosas, porque es mejor que las personas usen sus carros particulares para no sobrecargar la ocupación del transporte público.

Por ahora, la Alcaldía de Bogotá evalúa si esta es la mejor opción y la próxima semana se tomaría una decisión definitiva.

Publicidad

Le puede interesar: