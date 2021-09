Pico y placa en Bogotá hoy 22 de septiembre: horarios y restricciones

El pico y placa en Bogotá hoy martes 21 de septiembre aplica para vehículos particulares cuya placa única termina en número par (0 , 2, 4, 6, 8).

Recuerde que los horarios de la restricción para este tipo de carros son:

desde las 6:00 a.m. hasta las 8:30 a.m. y de las 3:00 p.m. a las 7:30 p.m.

Esta medida no aplica los días sábados, domingos y festivos.

El pico y placa en Bogotá hoy para taxis aplica para placas terminadas en 9 y 0. Rige todo el día.

Excepciones para el pico y placa en Bogotá hoy: