Pico y placa este fin de semana en Bogotá por alerta amarilla

A partir del próximo lunes, habrá restricción todo el día para carros particulares y motos. Este viernes los camiones de carga pesada también tendrán horarios limitados.

Así lo anunció la secretaria de Ambiente de Bogotá, al declarar una nueva alerta amarilla en toda la ciudad.

El sábado 7 de marzo la restricción irá de 6:30 a.m. a 6:00 p.m. para placa impar.

El domingo 8 de marzo la medida regirá de 6:30 a.m. a 2:00 p.m. en placa par.

“No vamos a imponer medida de pico y placa en vehículos ni motos particulares a partir de mañana en la mañana precisamente porque sabemos que todos tienen que tomar medidas para organizarse. Sin embargo, sí le pedimos a la ciudadanía en general que, en la medida de lo posible, tome medidas para utilizar medios de transporte sostenible o compartir vehículo”, expresó Carolina Urrutia, secretaria de Ambiente.

No obstante, este viernes 6 de marzo, la restricción para camiones de carga pesada va de 5:00 p.m. a 10:00 p.m. Asimismo, los fines de semana estos vehículos no podrán circular de 5:00 a.m. a 9:00 p.m. y a partir de la próxima semana de 6:00 a.m. a 12:00 a.m.

A partir del próximo lunes, vehículos particulares y motos tendrán restricción de 6:00 a.m. a 7:30 p.m.

Según el Distrito, incendios y altas temperaturas en zonas de Cundinamarca, Casanare, Meta y Venezuela han arrastrado el material particulado que ha influido en la calidad del aire de Bogotá.

El 17 de febrero pasado, la Alcaldía de Bogotá había levantado una alerta amarilla que duró once días y afectó principalmente a localidades como Ciudad Bolívar, Bosa, Fontibón, Kennedy y Puente Aranda.