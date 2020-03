Pico y placa extendido en Bogotá, incluidos los fines de semana, podría ser una medida definitiva

Alcaldía analiza si la decisión, que se tomó en medio de una emergencia ambiental, serviría para mejorar la movilidad. Aplicaría solo para carros y no motos.

“Vamos a evaluar las distintas alternativas que hay, porque definitivamente necesitamos tener mejoras”, señaló Nicolás Estupiñán, secretario de Movilidad.

Datos de esta entidad revelan que los niveles de concentración de material particulado se han reducido entre un 30 y 40% en los cuatro días con restricciones para vehículos de carga, motos y carros particulares. Esto ha servido para evaluar nuevos escenarios.

“Quizás de las únicas cosas positivas que nos trae esta coyuntura ambiental es que nos da la oportunidad de hacer un experimento, experimentos que son muy difíciles de proponer en otros contextos. Lo que nosotros hicimos durante este pico y placa ambiental es tomar datos antes, durante y después, y efectivamente vamos a evaluar las medidas una vez salgamos de la coyuntura”, agregó el funcionario.

En la calle, las reacciones no se hicieron esperar. “Desafortunadamente el impuesto no para. Entonces si nos cobran 365 días de impuesto y no nos dejan sacar los carros sino 200, pues cóbrennos 200 día de impuesto”, dijo un conductor de vehículo particular.

Aunque para el caso de las motos esta restricción no está contemplada, desde muy temprano colectivos de motociclistas protestaron por esta medida temporal. Aseguran que los tiene en jaque.

“Nuestro gremio de motociclistas es estrato 1, 2 y 3. Compraron esa moto por una solución a la movilidad. El 60% de las personas que trabajan con su moto se están viendo afectadas”, manifestó Miguel Forero, representante del gremio.

La medida aún está en etapa de estudio.