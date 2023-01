¿Pico y placa para las empresas que contaminan? Vea lo que plantea un experto para Bogotá

Eduardo Berentz considera que se pausen industrias que utilizan carbón o diésel como combustible mientras se mejora la calidad de aire.

Para el también vicerrector de la Universidad de los Andes, la médula de la contaminación en Bogotá son los vehículos de cargas pesada a diésel y fuentes industriales que no tienen control de emisiones y no los vehículos particulares.

“Eso es distraer el problema”, manifestó.

También añade que la contaminación en Bogotá le cuesta a la ciudad 2 billones de pesos anuales en términos de gastos de salud y productividad, y resolverlo cuesta ocho veces menos.

Así monitorean la calidad de aire

En trece estaciones de monitoreo revisan la calidad del aire en Bogotá ante alerta ambiental

El Distrito mantiene las alertas ambientales en las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa y Tunjuelito, las cuales son controladas 24 horas del día.

Aunque Bogotá amaneció nuevamente con pico y placa ambiental como parte de las medidas implementadas por las autoridades por la calidad del aire, otras ciudades como Medellín, Popayán y Bucaramanga también están en la mira.

Las recomendaciones se mantienen: los deportistas no deben hacer ejercicios al aire libre en las zonas de alta contaminación y se recomienda usar tapabocas especiales, pues los riesgos para la salud son elevados según ambientalista.

Durante cuatro días se harán las pruebas para determinar si se continúan con las restricciones ambientales o, incluso, se toman medidas más drásticas.

