¿Pico y placa todo el día en Bogotá? Hay voces a favor y en contra

Para muchos ciudadanos la restricción durante la emergencia ambiental mejoró la movilidad, pero expertos creen que ampliarla traería otros problemas.

Fue diferente el ambiente que se vivió en los días con restricción de pico y placa ampliada por la emergencia ambiental y comparado con aquellos en que hay normalidad.

Por eso algunos creen que la restricción todo el día debe mantenerse, pero otros no lo creen conveniente.

Para expertos en movilidad, como Fernando Rojas, la experiencia del pico y placa todo el día ya lo vivió la ciudad.

“El pico y placa de todo el día para carros llevó a que la gente comprara un segundo y hasta un tercer carro, fundamentalmente carros más viejos, lo cual no solo aumenta el parque automotor sino también la contaminación. Para motos no es un buen negocio porque, por el precio, para la gente va a ser mejor comprar una nueva moto”, dice Rojas.

Enrique López, líder de la iniciativa de seguridad vial Manéjese bien, tiene su propia lectura y pide desincentivar el uso de moto.

“El Estado colombiano ha promovido indiscriminadamente el uso de las motocicletas y hoy por hoy no saben qué hacer. Las motos no pagan impuestos, no pagan peajes y claramente es una problemática no solo en la formalización de transporte público sino en cifras de mortalidad”, señala López.

Ricardo Moctezuma, director de la fundación Ciudad Humana, asegura que la restricción debe ser por franjas horarias.

“Incluir las motos en pico y placa es muy conveniente, hacer pico y placa también, pero bajo la fórmula de fracciones de tiempo, no todo el día. Me parece que el país tiene un reto muy grande que es la chatarrización de vehículos obsoletos tanto automóviles como de carga”, señala Moctezuma.

La velocidad promedio durante este fin de semana de restricción de carros y motos pasó de 21 a 24 kilómetros por hora.

Por ahora la polémica está abierta.

