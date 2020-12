Piden a hinchas santafereños ver el partido en casa y evitar aglomeraciones

“Evitar a toda costa motivos de aglomeración, encuentros presenciales o que puedan generar algún tipo de situación de contagio en esta final del fútbol colombiano”, pidió el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.

Así mismo, el director del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, Idpac, les pidió a las hinchadas de Santa Fe y América ver el partido en casa, con protocolos de bioseguridad y evitar reuniones en el espacio público.

“Por eso invitamos a la hinchada de Santa Fe y del América a demostrar su solidaridad y empatía con los y las bogotanas. Estamos en un momento crítico de contagio y por eso les invitamos a no aglomerarse en el estadio, a no consumir licor, a no usar de manera irresponsablemente la pólvora”, señaló Alexander Reina, director del Idpac.

Un llamado en ese sentido también hicieron las barras del equipo capitalino.

“Esperamos que no sea motivo de contagios ni de violencia. Veamos la final en nuestras casas, reunidos con los amigos, en grupos limitados. Celebremos mesuradamente sin ningún tipo de violencia y evitemos acercarnos al estadio”, expresó Rafael Rubiano Pedraza, representante de la comunidad santafereña.