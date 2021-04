Piden condena contra exrectora del colegio de Sergio Urrego

La Fiscalía y la Procuraduría pidieron a un juez que condene a Amanda Azucena Castillo, exrectora del Gimnasio Castillo Campestre de Bogotá , donde estudiaba el joven Sergio Urrego.

Según la Fiscalía, se logró demostrar que Amanda Azucena habría presionado a los padres de la expareja de Sergio Urrego para que interpusiera una denuncia en contra de este último por supuesto acoso sexual, detonante para el suicidio del joven en 2014.

“De acuerdo al plexo probatorio, solicita se declare a la señora Amanda Azucena Castillo, exrectora del Gimnasio Castillo Campestre, como autora, determinadora, penalmente responsable de los delitos de ocultamiento de elementos materiales probatorios, en concurso material y heterogéneo con el delito de falsa denuncia determinada”, dijo el delegado fiscal.

La Procuraduría también solicitó la condena de esta mujer. Sergio Urrego falleció el 4 de agosto de 2014.

Antes de quitarse la vida, a los 16 años, el estudiante de grado 11 responsabilizó a las situaciones que vivió en su colegio y las calificó como el detonante de su suicidio.

"Aunque deje claras las razones por las que me suicido, quiero que quede constancia de que no es culpa de mi padre o de mi madre (...) varios problemas que tuve últimamente (sobre todo en el colegio) fueron un detonante para que yo me suicide", escribió en una de las cartas que dejó a su familia y a las cuales tuvieron acceso las autoridades.