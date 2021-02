Piden que los profesores estén en primera etapa de vacunación COVID-19

Ante el anuncio del regreso a la presencialidad de varios profesores, entre este gremio ya alzan la voz para que los tengan en cuenta como población de primera línea en el Plan de Vacunación Nacional , que los dejó para ser inmunizados en la tercera fase, después de los adultos mayores de 60, personal de salud que atiende la emergencia, estudiantes del área de la salud y otros.

“Existe la incertidumbre, no lo voy a negar, pero no me siento paralizada, al contrario. Debemos tener la iniciativa, sabemos que será de manera gradual y manera segura. Regresaremos siendo responsables y dando el ejemplo que nuestros estudiantes vean”, dice la docente Adriana Ortega.

Marcela Vallejo, otra profesora, opina: “Habrá docentes que como cualquier otro ciudadano se sientan angustiados por el regreso a las aulas, por el alto nivel de contacto que se tiene con los niños y jóvenes, pero los colegios se han venido preparando”.

A esta incertidumbre del regreso a aulas se le une la de las vacunas y cada vez se suman más voces que piden al gobierno que los maestros entren en la primera etapa de vacunación.

Una de ellas es, precisamente, del profesor Juan Camilo Ahumada.

“Tanto los estudiantes y los docentes deben poder interactuar entre el colegio y sus casas de manera responsable y disminuir el contagio; creo que sí es prudente incluir a los docentes dentro de la primera línea de vacunación”, afirma.

Prioridad que no está planteada en el Plan de Vacunación , pues los docentes aparecen en la etapa 3.

Paola Grisales, activista del movimiento La revolución de los columpios, hace un llamado a la reflexión sobre este tema.

“Consideramos que la educación, así como la salud, son derechos fundamentales, por lo tanto, los maestros y maestras deberían ser considerados como candidatas de la primera etapa de vacunación”, pide.

Óscar Ramírez, concejal de Bogotá , afirma que solicitaron 2 millones de vacunas de la primera etapa de vacunación para los docentes de la capital.

“Esto con el fin de que los niños puedan regresar a las aulas, que sea seguro tanto para los maestros como para los niños. Más del 30 por ciento de los niños presentan condiciones de deterioro en salud mental, ansiedad, tristeza, depresión, por eso es importante”, señala.

La vacuna para los maestros, más las garantías de medidas de bioseguridad en las aulas, se convertirían en un elemento fundamental para que estudiantes padres de familia y maestros tuvieran la tranquilidad de tomar la decisión de, como dice la canción: volver, volver, volver.