Piden que regrese la restricción de parrillero hombre, pero esta vez en toda Bogotá

Desde el Concejo, le solicitaron a la administración distrital que implemente de nuevo la medida, con el fin de disminuir los hurtos.

Mientras para algunos el parrillero en motocicleta es sinónimo de necesidad y transporte, para otros es generador de inseguridad.

Según cifras de la Alcaldía de Bogotá, de los más de 50.000 hurtos a personas ocurridos el año pasado, en 5.000 casos el atacante se movilizaba como parrillero. Por eso, desde el cabildo distrital, hay voces que piden una restricción parcial o total para el acompañante.

“La mayor afluencia que debemos controlar es en horas de la noche, son horas críticas para los diferentes delitos en Bogotá. Podemos continuar con las zonas que en algún momento tuvieron restricción”, dice la concejala María Clara Name.

Para otros, el Distrito debe ir más allá e implantarla en toda la ciudad.

“Es una medida sana para la ciudad, no es cierto que prohibir el parrillero hombre en moto atente contra el trabajo, no es verdad. Del 95% de los que usan moto en esta ciudad van solos a su trabajo con sus herramientas”, afirma el concejal Álvaro Acevedo.

Sin embargo, desde el Concejo también hay voces que consideran que Bogotá debe redireccionar su política de seguridad.

“Al ladrón hay que atacarlo con política criminal real y con aumento de pie fuerza”, sostiene el concejal David Ballén.

Para representantes del gremio revivir esta medida, que durante varios meses operó en un sector de capital, no ataca la raíz del problema

“Nosotros creemos que sí hay hurtos en Bogotá con algunos parrilleros, pero no podemos estigmatizar donde hay 525.000 motociclistas en la ciudad y están robando nada más 80 moteros”, dice Miguel Forero, líder motociclista.

Durante los meses en que estuvo vigente la restricción se presentaron cerca de 450 casos menos de hurto en las zonas en las que se estableció. Para el caso de robo de celulares, la reducción fue del 33%.

