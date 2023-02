Pidieron servicio por aplicación en Bogotá y les robaron equipos por más de $25 millones

Mateo García y Andrés Wilches son dos jóvenes emprendedores en Bogotá, que fueron víctimas de hurto luego de solicitar un servicio por una aplicación de transporte, según denunciaron. El conductor recibió unos equipos por más de 25 millones de pesos, se los llevó y no aparece.

“El día sábado yo pido un servicio de Picap en el cual encomiendo mis equipos, ya que, pues por temas personales tuve que dejarlos en otra ubicación a la que yo me encontraba, lo pido más o menos desde la 134 hasta la 127 en las horas de la tarde. Pido el servicio, todo con normalidad, obviamente le digo a mi compañero, la persona a la que le dejé los equipos: ‘Oiga, ya va el conductor para allá, esté muy pendiente’”, contó Mateo a Noticias Caracol.

Pero luego se llevó una sorpresa cuando verificó los datos del conductor: la placa tenía nueve dígitos.

“Como que me desinhibo de la aplicación, dejo todo ahí y me doy cuenta de que llega la notificación de que ya había llegado conductor y las placas son erróneas. Me llega una placa de nueve dígitos”, indicó.

En ese momento quiso alertar a su compañero; sin embargo, fue demasiado tarde.

“Ahí me doy cuenta de que algo está mal, lo primero que hago es ir y escribirle directamente a la persona y decirle como: ‘hombre, no entregues los equipos porque, probablemente, el tipo tenga información falsa, entonces, pues nos puede robar’ y ahí él me dice: ‘ya entregué los equipos, él me mostró la aplicación en el celular y todo está en orden’”, relató Mateo.

La única pista que tienen son las imágenes del conductor que captó una cámara de seguridad. El resto de información no correspondía.

“Realmente ahí es cuando uno dice: ¿qué es lo que está pasando?, porque, primero, Picap nos dice: ‘Ya lo llamamos y como no contestó lo desvinculamos de la aplicación’, o sea, como la única manera fue llamarlo y no lo encontraron. No nos proporcionaron número de cédula del personaje, no nos proporcionaron placa, no nos han ayudado en absolutamente nada”, reclamó Andrés.

Según los denunciantes, lo más indignante es que “como pañitos de agua tibia, nos dicen: ‘bueno, les vamos a dar un bono amigo por $5.000 pesos’, como si nuestros equipos costaran $5.000 , fueron más de 25 millones de pesos que perdimos”, comentó la víctima.

Y agregó que “lo grave de este asunto es que el nombre de la persona que aparece ahí está suplantado, la foto de la persona que aparece en la aplicación es otra y el personaje que vieron en la cámara de seguridad es otro, entonces nos damos cuenta de que no hay ningún tipo de filtro ni de seguridad para que los usuarios tomen este tipo de aplicación”.



¿Qué dicen las autoridades?

De acuerdo con el teniente Jorge Daniel Caro, investigador de la Sijín, “estos casos no se han presentado de manera frecuente aquí en la metropolitana de Bogotá, pero sí hemos tenido conocimiento de varios casos en los cuales los delincuentes están aprovechando de la confianza de los ciudadanos en entregar sus objetos, sus elementos para ser trasladados a otro lugar y los delincuentes están aprovechando esa confianza para hurtar los elementos de las víctimas”.

Por eso, la recomendación que da es siempre verificar la información antes de hacer la entrega de los objetos y, dado el caso, pedir la cédula de la persona para así constatar que se trata de quien aparece en la aplicación.

La Superintendencia de Transporte indicó que “para proteger la seguridad e integridad de los usuarios del sector de transporte, la Supertransporte somete a Cap Technologies que es la que utiliza la herramienta tecnológica Picap para prestación ilegal del servicio público de transporte” y es la Supersociedades quien está a cargo de esta investigación sobre esta plataforma.