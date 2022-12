"Pido disculpas", dice conductor acusado de arrollar a motociclista y quitarle el celular

Eliana Henao, la víctima, narró su caso desde la cama de un hospital. Policía busca videos del accidente para apoyar investigación de la Fiscalía.

“Me atropella, caí contra el pavimento y creí que me había desfigurado la cara. Empecé a gritar que llamaran a una ambulancia y a la Policía, pero se bajaron dos personas de la camioneta. Me quitaron el celular y me entraron a la fuerza”, narró la afectada.

Luego de que la nota fuera emitida por Noticias Caracol, el dueño del vehículo se presentó ante las autoridades y negó cualquier acto de mala fe.

La moto, de la que no había rastro, había sido dejada por el conductor en un parqueadero cercano al centro asistencial.

Henao resultó con lesiones en la columna y fractura del tabique. Además, perdió varios dientes.