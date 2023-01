Pie le quedó atrapado en bus de Transmilenio, que arrancó y lo arrastró 20 metros

Intentó subir al articulado, pero el conductor cerró la puerta y lo dejó con el cuerpo afuera. Pese a gritos de testigos, no se detuvo. Sufrió fracturas.

Kevin Caro, de 22 años, sufrió lesiones en el omoplato, la clavícula y las costillas.

Ocurrió el pasado lunes, cuando trató de abordar un bus de Transmilenio, pero su pie derecho quedó atrapado en la puerta del vehículo.

“El conductor dio marcha al bus y yo caí a la carretera, y a pesar de los gritos de la gente del bus y de la estación, que eran muchos, el señor no se detenía y me arrastró aproximadamente unos 20 metros”, relata.

Caro sostiene que siempre buscó estar alejado de las llantas, pero cree que si la víctima “hubiera sido un señor de la tercera edad, un niño o una mujer embarazada la historia sería otra totalmente diferente”.

Para algunos usuarios del sistema, situaciones como esta podrían evitarse si existiera mayor frecuencia en las rutas, lo que suprimiría la congestión en las estaciones.

El ingeniero industrial denunció que no recibió la atención adecuada y que, por el contrario, lo culparon por el incidente.

Transmilenio, a través de un comunicado, señaló que la empresa a la que pertenece el bus espera resultados de la investigación para determinar el futuro del conductor involucrado. Por el momento el bus está en los patios.