Piedad Córdoba dice que a sus escoltas no los iban a robar sino a matar

“Quiero dejar muy claro es que esto no se trata de un robo”, dijo Piedad Córdoba sobre el ataque contra su esquema de seguridad registrado, la noche del jueves, en Bogotá.

“Hubieran podido robar aquí abajo, ellos se mantienen aquí abajo en la portería. No era necesario llevar ocho tipos y dos carros; finalmente ellos se robaron una pistola, que la recuperaron una vez llegaron los de la Policía, pero yo creo que a ellos los iban a matar, de eso estoy completamente segura”, sostuvo la exsenadora.

Sin embargo, el general Carlos Rodríguez, comandante (e) de la Policía de Bogotá, indicó que “los delincuentes pretenden hurtar el automotor, ocasionan un disparo a la ventanilla del conductor; por fortuna es un vehículo blindado. Posterior a eso el conductor reacciona, embiste al otro automotor. Los delincuentes, al observar esta situación, huyen en el automotor. De forma inmediata el cuadrante es notificado y logran la captura de este delincuente, que fue debidamente judicializado”.

Esto difiere de lo dicho por Piedad Córdoba, que relató cómo fue el ataque a sus escoltas: “los siguen, los acordonan, les disparan, alcanzaron a bajarlos del carro, tiraron uno al piso, le pusieron la pistola en la cabeza y le dijeron ‘si no se quiere morir, quédese quieto’, y al otro le dispararon, casi que a nivel de la sien; tampoco le dieron, obviamente impactaron el carro”.

El esquema de seguridad de la excongresista, además, se movilizaba en el vehículo de su protegida.

Publicidad

Piedad Córdoba relacionó este hecho con recientes amenazas de muerte que ha recibido por llamadas y WhatsApp.

“Inclusive llamaron a uno de mis hijos, una amenaza bastante maluca y que además fue del exterior, diciendo que nos van a matar, que me van a matar, que me cuide, que no tengo la vida comprada, cosas por el estilo”, detalló.

Para ella, estas intimidaciones se dan para “que uno no opine nada, no diga nada, porque pues nadie tiene derecho a matar a nadie. Aquí es muy grave, porque con tantos líderes y lideresas que han asesinado y no cogen a nadie, para hacerlo con alguno de nosotros es todavía más fácil”.

La excongresista cree que las amenazas de muerte vienen de la extrema derecha.