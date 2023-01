¡Pilas! Así de fácil lo pueden drogar para robarlo en Navidad

Preste atención al testimonio de un hombre que, tras entrar con dos mujeres a un apartamento, despertó sin dinero ni recuerdos de la noche anterior.

Cámaras de seguridad registran el momento en que el sujeto y un amigo ingresaron a un conjunto residencial, ubicado en el norte de Bogotá, en compañía de dos sospechosas.

Minutos después, se observa a las mujeres con unas maletas, las cuales, según las víctimas, contenían todas sus pertenencias.

“Estábamos tomándonos unos tragos, luego bajamos a comernos un perro y hasta ahí nos acordamos. Ya luego nos despertamos en mi casa con todo robado”, señala el hombre.

Asegura, además, que les habrían suministrado una sustancia psicoactiva: “La gente me hablaba y yo no entendía lo que me decían, como si fueran voces, entonces ahí sí fui a la clínica”.

De acuerdo con las cifras de la Policía, al día en el país se registran cuatro casos de robo a través de este modus operandi.

En Bogotá, según las autoridades, al mes hay más de 50 denuncias por dicha modalidad.

Los delincuentes actúan en tres grupos, los cuales identifican a las víctimas, las abordan y les suministran sustancias para llevarlos hasta los cajeros o apartamentos y finalmente hurtarlas.

Según toxicólogos, les dan sustancias de fácil acceso y con graves consecuencias para la salud.

“Son benzodiacepinas que son medicamentos que se pueden conseguir en cualquier droguería, como por ejemplo los derivados de la escopolamina con la que las personas tienen un alto riesgo de tener cuadros de amnesia”, explica Miguel Tolosa, toxicólogo del Hospital Infantil de San José.

Durante la época de fin de año aumentan los hurtos, por lo que las autoridades recomiendan no confiar en desconocidos, y tener cuidado con los desplazamientos y salidas de establecimientos y entidades bancarias. Además, en zonas de rumba no descuidar las comidas o bebidas.