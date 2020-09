¡Pilas! Vuelve el pico y placa en Bogotá a partir del martes 22 de septiembre

El pico y placa en Bogotá vuelve a partir del martes 22 de septiembre.

El horario será de lunes a sábado entre las 6:00 a.m. y 8:30 a.m. y de 4:00 p.m. a 7:30 p.m. No podrán circular en días pares los carros particulares que terminen con placa par y los días impares los de placa impar.

Habrá excepción de pico y placa en Bogotá tanto para vehículos particulares que lleven tres o más personas, así como el personal de salud.

También podrán quedar exentos de la medida quienes paguen $2.066.000 cada seis meses, correspondientes al pico y placa solidario. Además, tendrán que cumplir con trabajo social.

Desde el pasado 20 de marzo, cuando se hizo el simulacro de cuarentena para evitar la propagación del coronavirus, Bogotá no tiene restricción de pico y placa.

El nuevo pico y placa reduciría en 15,2% los tiempos de viajes, según la Secretaría de Movilidad.