Pilló a ladrón encima de su moto, lo encaró y le dieron una golpiza

La víctima se dio cuenta de que querían llevársele el vehículo, fue a ver y tres delincuentes lo atacaron. La Policía, por fortuna, frustró el hurto.

El joven dejó su vehículo parqueado frente a un edificio en la localidad de Teusaquillo mientras realizaba una diligencia. Al salir “ya había una persona encima de la moto”, afirmó.

“Lo que hago es tratar de impedir que la persona se la lleve, pero otros dos hombres me atacan por atrás y me empiezan a golpear entre los tres. Se alcanzan a llevar la moto, pero pasa una patrulla de la Policía, ellos me auxilian”, relató.

Uno de los agentes “baja del vehículo, me trata de ayudar, y el otro sigue en persecución de ellos. Más adelante recuperan la moto”, agregó.

Durante 2018, 3.932 motocicletas fueron robadas en Bogotá, es decir, once al día.

Las localidades donde más se cometieron estos hurtos son Kennedy (832), Bosa (524), Engativá (415), Ciudad Bolívar (412) y Suba (312).

Le puede interesar:

Delincuentes están ‘secuestrando’ motos y carros para pedir recompensa