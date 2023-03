‘Pita y avisa’, la campaña que busca prevenir los casos de acoso contra las mujeres en Transmilenio

Las autoridades de Bogotá lanzaron una brigada que tiene como objetivo prevenir casos de acoso y la violencia contra las mujeres en el interior de Transmilenio . Se espera que la comunidad se sume para erradicar este tipo de hechos.

Para evitar este tipo de actos violentos llega la iniciativa ‘Pita y avisa’. Y es que, según un informe de la Veeduría Distrital, las mujeres manifiestan sentirse inseguras dentro del transporte público de Bogotá.

Cuando se les preguntó qué tan seguras se sentían en los buses y espacios de transporte público, el 67,2% de las encuestadas manifestó sentirse muy inseguras.

“La campaña de los pitos se suma para pitar, para avisar, para que creemos más solidaridad en el transporte y el espacio público. Si vemos a una mujer incómoda, pitemos para que no se sienta sola, para mostrarle al agresor que lo estamos mirando, que lo estamos vigilando”, indicó Diana Rodríguez, secretaria de la Mujer.

Por su parte, la alcaldesa Claudia López recalcó que lo que más protege a las mujeres es “la solidaridad entre todos y todas”. Además, pidió que nadie se quede callado si conoce que una mujer “es acosada en la casa, la calle, el transporte público, la universidad, el colegio o el trabajo”.

En ese orden de ideas, Orlando Santiago, gerente de Transmilenio, puntualizó el principal objetivo de la campaña: “Busca visibilizar las acciones de violencia, de acoso contra las mujeres y así permitir que las personas alerten”.

Las mujeres que utilizan el servicio público de Bogotá ven con buenos ojos esta campaña, tal como lo resaltó la ciudadana Mabel Carrasquilla: “Es importante para la comunidad, para las usuarias del sistema, porque está invitando a los demás a que actuemos”.

Se espera que los capitalinos sean más empáticos y estén siempre alerta ante un posible caso de acoso o violencia contra las mujeres.



Caso de acoso en Transmilenio

Un nuevo caso de acoso en Transmilenio fue denunciado por parte de una funcionaria del Concejo de Bogotá que, después de su jornada laboral, se dirigía hacia su casa. Además del deplorable hecho, la víctima señala falta de ayuda del conductor del bus y las autoridades.

Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado lunes, 13 de marzo de 2023. “Yo llegué a la estación de Suba calle 100 de Transmilenio con total normalidad y un hombre, que se acerca demasiado, empieza a masturbarse”, relató Geraldine Peña.

Decidió subirse a un articulado, pero el pervertido la siguió. Asustada, le comentó la situación de acoso en Transmilenio al conductor, pero ahí empezó la falta de solidaridad: “Le comento que necesito ayuda, que me siento muy asustada, pero él me dice que no puede comunicarse con la Policía porque realmente no va a pasar nada, no va a tener ningún sentido”.

Ante la negativa del chofer y el acecho del sujeto, la mujer se bajó en otra estación y pudo hablar con una auxiliar bachiller de la Policía Metropolitana: “Ella muy valiente me ayuda, se sube al Transmilenio, baja a la persona y esperamos refuerzos. Cuando llega el refuerzo (el vigilante de la estación no interviene) simplemente lo requisan, le encuentran un paquete de marihuana, le piden el número de cédula, ni siquiera la cédula en físico, y lo dejan ir”.