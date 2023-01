Placas ilegibles y direcciones que no existen, entre irregularidades de fotomultas en Bogotá

La tutela no es el mecanismo para impugnar este tipo de infracciones, recalcan expertos. En la capital hay 37 puntos donde están ubicadas las cámaras.

Fabián Moreno, uno de los conductores afectados por estas irregularidades, dice que hace un año le embargaron $2.200.000 por una infracción y las autoridades de tránsito le han dicho que no saben “cómo devolverme el saldo” de lo que le cobraron de más por la multa.

“He venido cuatro veces a perder el tiempo”, afirma y sostiene que recibió una comunicación en la que le informan que “ya no alcanza lo que me embargaron para pagar la deuda”.

Fabián agrega que ni siquiera le han entregado un paz y salvo que demuestre que ya canceló la infracción y que sigue reportado en Datacrédito.

