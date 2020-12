Plaga de cangrejos californianos en parques y humedales de Bogotá genera alerta

Si te encuentras a un cangrejo de este tipo 👇🏻:



🦀 Evita su manipulación directa.

🦀 No le arrojes objetos que puedan lastimarlo.

🦀 No lo cojas.

🦀 No le suministres alimento.

🦀 Repórtalo a los números 3174276828, 3183651787 o 3182154047.



Más info.👉🏻 https://t.co/kWaImSmzQA pic.twitter.com/qDS7oIExQu