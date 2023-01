Plan candado y otras medidas para blindar a Bogotá por paro armado del ELN

La alcaldesa Claudia López hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actitud sospechosa en la línea 123.

“Si ve algún carro abandonado, alguna moto que no debería estar ahí, algún paquete que no es usual que esté, alguna persona no conocida que empieza merodear por ahí y nadie la conoce, nadie sabe quién es, llame”, pidió la mandataria.

Edificios gubernamentales y militares fueron reforzados a las entradas y salidas de la cuidad. También se dispuso de un plan candado para reaccionar ante cualquier situación.

“Por instrucciones del señor presidente entrenamos, estaremos en un acuartelamiento de primer grado, eso implica que vamos a tener un número mayor de personas uniformadas en la calle, tanto de Ejército como de Policía”, detalló el general Óscar Gómez, comandante de la Policía de Bogotá.

Toda la capacidad de los organismos de inteligencia del Estado será puesta al servicio de la cuidad.

Según la alcaldesa, la capital funcionará de manera normal y pidió a la Policía implementar medidas de autoprotección: “que nos cuide, pero se cuide para que no permitamos que haya ningún atentado contra los miembros de la fuerza pública”.

La Fiscalía adelanta una investigación para determinar si el ELN estaría infiltrándose o participando de las protestas en Bogotá.