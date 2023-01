Plantón en el barrio Santa Fe para protestar por brutal ataque a niña de 3 años

Organizaciones y ciudadanos rechazaron la violencia contra los menores. Autoridades buscan a la madre de la pequeña y a quien abusó de ella.

La pequeña está en delicado estado y ya completa cinco días en cuidados intensivos en el Hospital Santa Clara.

Según la vicefiscal, María Paulina Riveros, miembros del CTI realizaron en las últimas horas una inspección a la vivienda de la cuidadora, quien además manifestó que la menor había caído por las escaleras.

Sobre la violencia ejercida sobre la niña señaló:

"No puedo decir que hasta este momento tengamos evidencia de que se trata de un típico caso de violencia sexual, pero sí de unos maltratos físicos excesivos (...) no hay evidencia de quemaduras con ácido, repito, hasta este momento".

Entre tanto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reveló que en el 2016 la entidad detectó que la niña estaba en riesgo bajo el cuidado de la mamá, por lo que se le entregó la custodia a la abuela, quien vive en el departamento del Casanare.

Sin embargo, meses después la mamá se la habría llevado sin dejar rastro.

Por ahora, la mamá de la niña, de quien no se tiene rastro, es buscada por las autoridades al igual que la persona que violentó a la menor.

