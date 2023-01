Plata para la basura: ¿por qué pese al cierre de locales no disminuyen costos en servicio de aseo?

Sobre alivios anunciados por la Alcaldía de Bogotá, concejal reclama que los descuentos no se están aplicando al total de la factura.

En el pago mensual del servicio se cobran seis actividades: recolección y barrido, corte de césped y poda de árboles, lavado de vías y áreas públicas, disposición final, tratamiento de lixiviados y aprovechamiento.

Publicidad

Óscar Ramírez Vahos, concejal del Centro Democrático, denunció en el tablero de Noticias Caracol que a los sectores comerciales de Bogotá les están cobrando lo mismo, “como si estuvieran generando la misma basura, sabiendo que se encuentran cerrados”.

“Si ese servicio no se prestó, no debería cobrarse”, enfatizó Ramírez.

Sobre los subsidios anunciados por la Alcaldía de Bogotá para estrato 1, 2 , 3 y 4

“Ese 10% que nos ha prometido la Alcaldía Mayor, se ve reducido al 3%. Eso no es un alivio y menos es un subsidio”, indicó el cabildante, que propone aumentar el subsidio al 80% en el estrato 1, al 50% en el estrato 2 y al 40% en el 3, “hasta el 31 de diciembre de 2020”. por la crisis del coronavirus, reclamó que los descuentos no se están aplicando al total de la factura.

Publicidad

“El 85% de las empresas que trabajan en Bogotá son pymes y minipymes que están siendo afectadas por el cobro de un servicio que no se le fue prestado, si no hacemos un compromiso con esas empresas, con ese tejido empresarial, la crisis económica va a ser superior y si en los hogares bogotanos no tomamos este aumento de subsidios que estamos proponiendo, la situación va a ser aún más compleja”, puntualizó.

Vea también:

Publicidad