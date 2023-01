Polémica en Concejo de Bogotá por decreto que restringe consumo de licor y sustancias psicoactivas

La norma fue blanco de críticas por parte de sectores que advierten que la capital no cuenta con capacidad operativa para darle cumplimiento.

Según cifras de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, en la capital hay al menos 2 millones de consumidores frecuentes de alcohol y cerca de 268.000 de marihuana, cocaína o bazuco, entre otras sustancias.

Ante estas cifras, algunos concejales comentan que el decreto que restringe el consumo de licor y sustancias psicoactivas en espacios públicos resulta muy ambicioso, pero poco aterrizado en la realidad, puesto que la prohibición cobija al 97% de la capital.

“La Policía no da abasto. Esto no es realista porque aquí hay una cuadratura del círculo de producción y la comercialización de las drogas ilícitas está prohibida pero su consumo permitido. Ese no es el camino, es un camino equivocado”, afirmó Juan Carlos Flórez, concejal de Bogotá.

Por su parte, la representante Xinia Navarro indicó que “los policías de cuadrante están resolviendo toda clase de inconvenientes en la localidad, son insuficientes”.

El decreto está sujeto a observaciones ciudadanas y ha recibido 46 comentarios, 30 positivos, 10 preguntas, 6 con argumentos en contra.

Para el secretario de Seguridad de Bogotá, Jairo García, las autoridades sí están en capacidad de darle cumplimiento.

Este miércoles sería sancionado el decreto por el alcalde Enrique Peñalosa.