Policía agredido en aeropuerto El Dorado dice que extranjero se le abalanzó “sin mediar palabra”

Jhon Largacha, de 26 años, es el policía agredido por un ciudadano extranjero en el aeropuerto El Dorado . El uniformado le contó a Noticias Caracol cómo ocurrió el ataque por parte del canadiense que le dejó dos días de incapacidad.



“Ingresé al baño y al salir del mismo un sujeto se me abalanza por la espalda a despojarme de mi armamento sin mediar palabras, en ese momento reacciono, me volteo y lo confronto. Al señor le pregunto que qué le pasa, no me dice nada y empieza a caminar. Yo lo sigo, pido apoyo a las unidades para individualizarlo, porque había tratado de quitarme el armamento”, indicó.

No obstante, dice que el sujeto insistió en confrontarlo: “Se me viene encima y logra impactarme un puño en la cara. En ese momento quedo un poco mareado y el señor trata de quitarme nuevamente el armamento”.

Largacha, oriundo del departamento del Chocó, insistió que en todo momento trató de mantener lejos la zona del cuerpo en la que portaba su armamento.

A pesar de lo sucedido, el policía agredido en el aeropuerto El Dorado dice que está dispuesto a perdonarlo, pues no sabe con qué tipo de problemas acarrea el sujeto.

Publicidad

Otro ángulo de la agresión en El Dorado

Una cámara de seguridad grabó el momento exacto en que un extranjero agredió a puños a un policía en el aeropuerto El Dorado . En la secuencia se ve, como ya se había denunciado, que el sujeto intentó despojarlo de su arma de dotación.

La situación generó gran desconcierto, tanto en la ciudadanía tras conocer los videos, como en las personas que circulaban por la terminal aérea. Aunque el uniformado recibió varios golpes en el rostro, curiosos se interpusieron para frenar la agresión.

La cámara de seguridad registró que previo a los golpes hubo una extensa discusión. Los hechos ocurrieron en la mañana del martes, 11 de julio.

Publicidad

Posterior a la situación, el ciudadano canadiense involucrado en el ataque al policía fue llevado a una URI. Desde allí les dijo a las autoridades que es boxeador profesional y que su arribo a Colombia se hizo procedente de Panamá.

Al parecer, señaló que se encuentra en un proceso de desintoxicación por consumo de sustancias psicoactivas.