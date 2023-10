Policía de Bogotá rescató a bebé de 27 días de nacida que había sido raptada por una extranjera

La Policía y el Gaula de Bogotá lograron el rescate de una bebé de 27 días de nacida que había sido secuestrada en la ciudad. En cuestión de 72 horas, las autoridades lograron regresar a la menor a los brazos de su madre.



La investigación por este secuestro, que sucedió hace pocos días, logró en tiempo récord dar con la ubicación de la mujer extranjera que se había llevado a la niña.

La Policía estableció que, en menos de cinco días, esta ciudadana venezolana se ganó la confianza de una compatriota, madre de la bebé. En medio de un pequeño descuido, se llevó a la criatura, que no cumplía un mes de nacida.

Charlot Sofía, madre de la bebé, señaló que "cuando yo me regresé, ya la señora no estaba por ningún lado. Le pregunté a las personas que estaban por ahí viendo y una señora dijo que andaba para todos lados y ya no estaba por ahí".



Los hechos se dieron en la localidad de Fontibón, donde la bebé canguro fue raptada por la ciudadana venezolana. Inmediatamente, las autoridades locales emprendieron una investigación que, en 72 horas, dio como resultado el paradero de la menor y su captora.

Las cámaras de seguridad de la zona fueron claves para la investigación, a través de ellas la Policía Nacional logró establecer la ruta de escape de la mujer y su apariencia. La secuestradora ocultó a la bebé en su lugar de residencia.

Publicidad

Hasta allí llegaron los uniformados que lograron rescatar a la bebé y hacer efectiva la captura de la mujer por secuestro.



La general Sandra Hernández, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá señaló la manera en que esta mujer se ganó la confianza de la madre de la bebé en cuestión de días, ofreciéndole ayuda: “Le ofrece acompañamiento, incluso le ofrece algunos pañales, le pide su número telefónico y gana su confianza. Es así como, en una segunda cita, procede a acompañarla para sacar algunos documentos para la bebé y en ese momento, mientras saca una fotocopia en el barrio Salitre, localidad de Fontibón, en cuestión de segundos la pierde de vista”.

Sobre la mujer capturada se estableció que tiene 37 años y, al parecer, estaba embarazada. Por ahora, esta extranjera está siendo investigada, mientras la bebé permanece bajo observación en un centro médico.



Señalaron que la información preliminar arroja que la mujer había perdido a su hija, lo que la habría motivado a raptar a la otra menor de 27 días de nacida.