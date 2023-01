Policía dice que carro en el que se llevaron a joven es de la institución y pasaba por “casualidad”

Hoover Penilla, comandante de la Metropolitana, no solo defendió el uso del vehículo particular sino que calificó de “craso error” el haber liberado a la mujer.

El director de la Policía de Bogotá salió a dar explicaciones luego de que se hiciera viral un video donde se ve a agentes metiendo a una joven manifestante en un carro particular.

“Estaban pasando unos funcionarios de la Policía en un vehículo institucional con placas que, si se miran en los registros de las entidades correspondientes, le figura a la Policía Nacional”, dijo el general Penilla.

“Son funcionarios de la Policía que casualmente iban pasando por el lugar y prestaron la colaboración que les corresponde a funcionarios del Esmad”, recalcó.

Además, explicó por qué la mujer, señalada de estar “interrumpiendo la libre movilidad de terceros”, fue dejada en libertad por sus hombres en plena carrera 30.

“Lo que ellos manifiestan es que se sintieron temerosos ante la presión ciudadana, empezaron a sentir temor y por eso optaron por entregársela a la misma comunidad. ¡Craso error! El procedimiento, independiente de las consecuencias, debió haber terminado, se los digo como policía”, señaló.

Asimismo, indicó que se inició una investigación sobre lo sucedido.

Desde el 21 de noviembre, cuando comenzó el paro nacional, más de 50 policías están en proceso de investigación por irregularidades o uso excesivo de la fuerza.

Finalmente, el general Penilla hizo un llamado: “No pongan todo procedimiento de Policía en duda, que hay algo oscuro en el procedimiento, que hay algo que no corresponde. Estamos acostumbrándonos a que todo tema cuando actúa el policía es porque hay algo que no corresponde”.

Entretanto, Carmen Teresa Castañeda, personera de Bogotá, pidió que se respeten los protocolos.

“La Fudis o el cuadrante de vigilancia son las autoridades de la Policía encargadas para recibir del Esmad las personas que deben ser judicializadas o trasladadas al CTP”, sostuvo.

Y expertos penalistas señalaron que sí pudo haber irregularidades en esta detención.

Otro joven, que fue capturado en el mismo contexto, fue dejado en libertad.



Posición de la Alcaldía

Jairo García, secretario de Seguridad de Bogotá, también se refirió al caso y dijo que se está criminalizando el procedimiento de las autoridades y que los manifestantes, que protestaron el martes, no respetaron los protocolos.

“Aquí no hay ningún elemento que esconder, ninguna duda. Se está hablando que el vehículo fue adquirido por la Secretaría de Seguridad, claro que fue adquirido por la Secretaría de Seguridad. Nosotros hemos garantizado todos los equipamientos para que esta Policía tenga todas las capacidades; son vehículos que son utilizados para la Sijín, para la Sipol, para hacer investigación criminal, para hacer inteligencia. Son vehículos que son abiertamente utilizados para este tema”, dijo.