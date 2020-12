Policía dispara a joven que, según la versión oficial, evadió retén en El Codito

Hacia las 6:00 p.m., en el barrio El Codito de Bogotá , la calma se vio afectada cuando un policía disparó a un joven que, según las autoridades, evadió un retén de transporte ilegal.

El general Óscar Gómez Heredia, comandante de la Policía de Bogotá, llegó al lugar y sostuvo que, “en uno de esos controles, es requerido un conductor. Él agrede inicialmente a una funcionaria de la Policía y emprende la huida. Hay una persecución, se intercepta el vehículo en la parte alta. Allí, esta persona -en una forma irresponsable- al parecer lanza el vehículo contra los uniformados”.

No obstante, otras personas de la comunidad denuncian que los uniformados incurrieron en abuso policial al disparar contra los civiles.

El concejal de Bogotá Diego Cancino compartió el testimonio de quien sería la mamá de uno de los jóvenes heridos. La mujer sostuvo que un uniformado la agredió.

“El policía me pegó, pero otro me arrastró para que no me pegara. Yo les decía que ‘por qué habían hecho, que por qué les habían disparado si ellos no son ni ladrones, no venden marihuana, no venden droga, no hacen nada malo. Sí es un transporte ilegal, nosotros hemos tratado de hacer para que trabajen legal, pero a veces no escuchan”, dijo la mujer.

En El Codito son: 1 joven asesinado, 2 jóvenes más heridos (uno en cirugía), un niño de 16 años herido también y un joven detenido que no aparece; todos iban en la van de transporte. pic.twitter.com/OxsMr84bBl — Diego Cancino - Concejal de Bogotá (@cancinodiegoa) December 19, 2020

Publicidad

El saldo, según las autoridades, son dos civiles heridos con arma de fuego y cuatro oficiales lesionados. Uno de los jóvenes está grave en el Hospital Simón Bolívar.

“Los particulares tienen lesiones por arma de fuego, hicimos la petición que funcionarios del CTI de la Fiscalía se apersonaran del caso. De tal manera que haya una transparencia absoluta”, reconoció el general Heredia.

Estos hechos provocaron la furia de la comunidad que se enfrentó con la fuerza pública.

El secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, afirmó que están adelantando la reconstrucción de los hechos y llamó a que “en ningún momento se busque la confrontación a la violencia como un mecanismo de solucionar algo doloroso: dos civiles y cuatro policías heridos”.