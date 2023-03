Policía le disparó a sicario y salvó la vida de comerciante: todo quedó en video

Policías frustraron un ataque a tiros que un sicario intentó perpetrar en contra un comerciante en el sur de Bogotá.

El delincuente venía persiguiendo al comerciante por una calle en inmediaciones de la avenida Primero de Mayo. La víctima intentó refugiarse en un local.

Lo que no sabía el sicario era que un grupo de policías los venía persiguiendo.

“Efectivamente, nos encontrábamos a 50 metros de donde inició como tal el tiroteo en contra de este comerciante; con mi compañero de patrulla, al escuchar la voz de la comunidad iniciamos la persecución para dar con la captura de este sujeto, antes que cometiera el homicidio el ciudadano”, relata el patrullero Alfredo Pérez.

“El sicario independientemente de que yo le eché pito (...) siguió con su cometido, que era asesinar a ese ciudadano. Como se ve en el video, yo llego, el comerciante ingresa e ingresa el sicario (…) Me apunta con el revólver, me dispara dos veces, pero gracias Dios la munición no entró bien en el tambor. O hubiera sido diferente la historia”, explica el policía.

“Se le atascó el revolver y por eso no asesinó al comerciante, porque tuvo unos segundos con él para dispararle”, añade el uniformado.

“Yo saco mi arma de dotación, inicialmente más para persuadirlo, pues dentro del negocio había mucha gente y no podía yo…la idea era persuadirlo. Ya él vuelve, manipula otra vez el tambor del revólver para volver a disparar y ya es cuando yo me veo ya en la obligación de hacer el uso de la fuerza y reducirlo causándole las lesiones en la parte baja del cuerpo para así evitar que él fallezca”, explica el policía Alfredo Pérez.

“Lo llevamos a la Clínica de Occidente para lo atiendan y lo intervengan quirúrgicamente ya que las heridas que se causaron fueron de cirugía”, indicó el patrullero.

El sicario recibió una orden de detención intramural y ya está recuperándose.

La víctima no aparece, por lo que las autoridades hacen el llamado para que se presente a hacer las respectivas denuncias.

La Policía Nacional asegura que este año se han registrado 238 asesinatos en Bogotá, de los cuales 114 han sido a través de actos sicariales. El año pasado, por esta misma época, se presentaron 105 atentados de este tipo.